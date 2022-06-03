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Апсайкл-коллекция и гараж-сейл в телеграме: «Пятница!» запустила проект об осознанном потреблении

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:44

Телеканал «Пятница!» совместно с дизайнером Машей Цигаль выпустил апсайкл-коллекцию и организовал в своем телеграм-канале гараж-сейл вещей от знаменитостей. Это нужно для привлечения внимания к шерингу и осознанному потреблению, рассказали «Афише Daily».

Апсайкл-коллекция «Бывшие» собрана из собственного мерча телеканала, накопившегося с 2017 года. Цигаль же переосмыслила одежду и соединила предметы между собой с помощью апсайклинга. В итоге получились девять уникальных вещей, которые можно купить в интернет-магазине «Пятницы!».

© Пресс-материалы
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© Пресс-материалы
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© Пресс-материалы
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«Проект с юмором. Мне нравится, что он назван „Бывшие“, там очень забавные подводки — истории вещей — это все мне созвучно», — сказала Цигаль. К каждой вещи прикреплена бирка с номером телефона, по которому можно узнать историю ее создания от самого дизайнера.

До 7 июня в телеграм-канале «Пятницы!» идет гараж-сейл «Бывшие звезд». Там представлены сумка Насти Ивлеевой, плащ и сумка Константина Ивлева, свитер Рената Агзамова, шляпа Регины Тодоренко, галстук-бабочка Тимура Родригеза, плащ из клипа Сергея Жукова и другие личные вещи знаменитостей. Чтобы получить одну из вещей, платить не надо. Нужно правильно ответить на вопрос, который публикуют в телеграм-канале по будням в 18.00.

Партнером проекта «Бывшие» стал фонд «Второе дыхание» — некоммерческая организация, занимающаяся сбором, сортировкой, перераспределением и переработкой одежды. На сайте проекта можно найти правила сдачи старых вещей тем, кто в них нуждается, и адреса пунктов приема.

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