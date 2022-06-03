Апсайкл-коллекция и гараж-сейл в телеграме: «Пятница!» запустила проект об осознанном потреблении

Телеканал «Пятница!» совместно с дизайнером Машей Цигаль выпустил апсайкл-коллекцию и организовал в своем телеграм-канале гараж-сейл вещей от знаменитостей. Это нужно для привлечения внимания к шерингу и осознанному потреблению, рассказали «Афише Daily».

Апсайкл-коллекция «Бывшие» собрана из собственного мерча телеканала, накопившегося с 2017 года. Цигаль же переосмыслила одежду и соединила предметы между собой с помощью апсайклинга. В итоге получились девять уникальных вещей, которые можно купить в интернет-магазине «Пятницы!».