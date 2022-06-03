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В Москве вновь пройдут «Летние балетные сезоны»

Семён Гудошников
Сегодня в 15:38

С 1 июля по 28 августа на сцене Росcийского академического молодежного театра (РАМТ) в Москве пройдут XXI «Летние балетные сезоны». За 59 дней будет сыграно 72 спектакля, рассказали «Афише Daily» организаторы.

В афише этого года 16 классических постановок. Из них три балета Чайковского: «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик», два — Сергея Прокофьева: «Ромео и Джульетта» и «Золушка», два — Людвига Минкуса: «Дон Кихот» и «Баядерка».

Также из классики — «Жизель» Адольфа Адана, «Эсмеральда» Цезаря Пуни, «Бахчисарайский фонтан» Бориса Асафьева. А еще шесть премьер — «Чиполлино» Карена Хачатуряна, одноактные балеты «Кармен» Жоржа Бизе и «Пахита» Эдуара Дельдевеза, «Шопениана» Фредерика Шопена, «Шахерезада» Н.А.Римского-Корсакова и «Половецкие пляски» А.П.Бородина.

Откроют «Сезоны» гастроли балетной труппы Марийского академического театра оперы и балета под руководством заслуженного артиста России, народного артиста Республики Марий Эл Константина Иванова. Коллектив привозит в Москву 7 спектаклей и танцует на «Сезонах» с 1 по 12 июля.

Впервые в летнем марафоне балета примет участие Московский государственный академический театр имени Н.Сац. Коллектив представит свои версии «Лебединого озера» и «Спящей красавицы», а также одноактные балеты «Шахерезада», «Шопениана» и «Половецкие пляски».

Спектакли «Сезонов» в этом году начинаются не только в привычное вечернее время — в 19.00, но и днем, в 12.00 — для юных зрителей. В детской программе — сказки «Чиполлино», «Щелкунчик» и «Золушка».

Все спектакли идут в сопровождении оркестра. Посмотреть расписание и купить билеты можно на «Афише».

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