В «Каро Октябрь» состоится специальный показ аниме-фильма Хаяо Миядзаки «Ветер крепчает»

В основу сюжета легла одноименная манга самого Миядзаки. Картина рассказывает о Дзиро Хорикоси, который в юношестве мечтал стать пилотом, но ему помешала близорукость. Поэтому он начинает разрабатывать японские истребители. На пути к успеху Хорикоси переживает жестокие войны и токийское землетрясение, во время которого встречает любовь всей своей жизни Наоку.

5 июня в «Каро 11 Октябрь» состоится специальный показ анимационного фильма Хаяо Миядзаки «Ветер крепчает». Приобрести билеты на показ можно здесь .

«Ветер крепчает» — последняя картина Миядзаки, номинированная на «Оскар» в 2013 году в категории «Лучший мультипликационный полнометражный фильм». После выхода этой ленты японский художник объявил о завершении своей карьеры в анимации.

Ранее стало известно, что 15 июня «Ветер крепчает» выйдет в повторный российский прокат. Картину начнут показывать в кинотеатрах в день основания анимационной студии Ghibli, одним из создателей которой в 1985 году стал Миядзаки. За прокат отвечает кинокомпания «Пионер».