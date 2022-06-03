В России выявили 4 188 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 4 188 случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 81 больше, чем вчера.

Больше всего заражений зафиксировано в Петербурге — 302. Следом по этому показателю идут Москва, Подмосковье, Воронежская и Волгоградская области, Ставропольский край, а также Нижегородская и Свердловская области.