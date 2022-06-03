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В России выявили 4 188 новых случаев коронавируса

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:20

За последние сутки в России выявили 4 188 случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 81 больше, чем вчера.

Больше всего заражений зафиксировано в Петербурге — 302. Следом по этому показателю идут Москва, Подмосковье, Воронежская и Волгоградская области, Ставропольский край, а также Нижегородская и Свердловская области.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 18 343 964. За сутки умерли 78 человек, за весь период — 379 363. Выздоровели 5 234 человека, за все время — 17 755 194. Число госпитализаций за сутки составило 2 093.

В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 534,2 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (86,2 млн), на втором — Индия (43,1 млн). За ними идут Бразилия (31,1 млн), Франция (29,5 млн), Германия (26,4 млн) и Великобритания (22,3 млн).

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