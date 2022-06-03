Tesla к 30 сентября может представить прототип человекоподобного робота Optimus

Глава Tesla Илон Маск заявил, что его компания может представить прототип робота-гуманоида Optimus к 30 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

«День искусственного интеллекта в Tesla переносится на 30 сентября, так как к этому времени у нас может появиться рабочий прототип Optimus», — написал предприниматель в твиттере.

В августе 2021-го Илон Маск впервые анонсировал производство человекоподобного робота от Tesla, правда, тогда он назывался Tesla Bot. Тогда же Маск рассказал, что робот будет дружелюбным и сможет взять на себя опасные или однотипные, скучные задачи. К примеру, он сможет ходить в магазин за продуктами.

В его основу ляжет полностью автономный компьютер Dojo и нейросети, способные распознавать мир и ориентироваться в нем. Высота робота составит 172 сантиметра, вес — 57 килограмм, максимальная скорость — 8 километров в час, а вместо лица у него будет экран с полезной информацией. Tesla подчеркивает, что люди смогут одолеть такого робота или убежать от него.

Илон Маск тогда же отметил, что робот будет использовать те же чипы и датчики, что и в автомобилях компании. По его словам, Tesla уже можно считать самой крупной в мире робототехнической фирмой, поскольку их электромобили — как полуразумные роботы на колесах.