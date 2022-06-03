Вышел полноценный трейлер корейской версии «Бумажного дома»

В трейлере Профессор собирает свою команду из восьми человек, подготавливая их к крупному ограблению.

Режиссером проекта выступил Ким Сон Хон, известный по сериалам «Голос», «Игра лжецов», «Гость» и «Черный», а сценаристом — Чжэ Рю Ен («Поезд в Пусан-2»). Шоу спродюсировал Алекс Пина — шоураннер «Бумажного дома».

Роль Берлина исполнил Пак Хэ Су из нашумевшего сериала «Игра в кальмара», Токио сыграла Чон Чжон Со («Пылающий»), а Профессора — Ю Чжи Тхэ («Олдбой»).