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Геннадий Онищенко рассказал, что участвовал в событиях из сериала «Нулевой пациент»

Юлия Онодэра
Вчера в 22:58

Бывший глава Роспотребнадзора и депутат Госдумы VII созыва Геннадий Онищенко рассказал, что участвовал в событиях из сериала «Нулевой пациент». Этим он поделился с изданием «Газета.ru».

По словам Онищенко, во время первой вспышки ВИЧ в СССР он работал замначальника Главного управления карантинных инфекций Минздрава. Его в числе прочих специалистов отправили в Элисту расследовать причины распространения вируса.

«Я точно необъективный зритель, я был непосредственным участником трагедии в Элисте. Но такое кино нужно. Снимая его, важно не искажать исторические события, бережно относиться к трагедии», — сказал Онищенко.

Он отметил, что еще не посмотрел сериал, но хорошо помнит события, которые легли в его основу. Онищенко также назвал, какими, по его мнению, были причины трагедии.

«Это совокупность проблем: и нищета в регионе, и медицина, и отсутствие сексуального просвещения. Мы много не знали об этой инфекции. Была и системнаяя проблема: в то время весь мир был на многоразовых инструментах», — пояснил он.

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