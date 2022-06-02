перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
На администратора «Протестного МГУ» Дмитрия Иванова завели уголовное дело о «фейках» про армию 21:59
Роскомнадзор заблокировал сайт финской государственной телерадиокомпании Yle 21:11
Нейросеть DALL·E заставили дорисовывать рисунок кота. Вот что у нее получилось 21:06
«Ламбада-маркет» пройдет в ДК «Рассвет» 4 и 5 июня 20:58
Шестой пакет санкций, блокировки VPN-сервисов и другие новости дня
20:41 дайджест
Заместитель председателя Европарламента призвала лишить Венгрию права голоса в ЕС 20:33
В сети появился первый трейлер фильма «Все возможно» — режиссерского дебюта Билли Портера 20:22
Экипажи самолетов с осени смогут применять против дебоширов пластиковые наручники и ремни 19:59
Из соцсетей Бориса Вишневского
Соцсеть «ВКонтакте» заблокировала страницы депутатов Максима Резника и Бориса Вишневского 19:44
Гринпис призывает не править закон об отходах 19:35
Суд обязал H&M выплатить 537,9 млн рублей парку развлечений «Остров мечты» за закрытие магазина 18:57
Кассационный суд вернул петербургский фонд «Гуманитарное действие»* в реестр иноагентов 18:49
Росгвардия выпустила детский комикс о Лесгвардии, защищающей мегаполис зверей 18:04
США ввели санкции против Захаровой, Файзуллина, Мордашова и его «Северстали» 18:01
Eiliv-Sonas Aceron/Unsplash
KFC и бургерная Тимати получили гранты на открытие нового фастфуда 18:00
Bloomberg: ЕС утвердил шестой пакет санкций против России 17:57
В России создадут альтернативный ЕСПЧ суд 17:24
Phoenix опубликовали первый за два года трек «Alpha Zulu» 17:18
Организаторы концертов Киркорова убрали из шоу крест, который возмутил православных верующих 16:59
Rizvanmma/TikTok
Бойца ММА из мема «Москва. Метро Люблино. Работаем» депортируют в Таджикистан 16:42

Роскомнадзор заблокировал сайт финской государственной телерадиокомпании Yle

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:11

Роскомнадзор заблокировал сайт финской государственной телерадиокомпании Yle. Об этом сообщили «Ведомости».

Причины блокировки не сообщаются. Помимо Yle, доступ ограничили также к еще 11 сайтам и ссылкам. По решению ведомства заблокировали в том числе «Радио Азатютюн» — армянскую службу «Радио Свобода»*.

Главный редактор новостных и актуальных программ Yle Йоуко Йокинен заявил, что решение российского ведомства не удивило журналистов. Блокировки, по его словам, «ждали всю весну» после того, как начали блокировать другие западные СМИ.

«Жаль, конечно, что в очередной раз сокращается доступ русскоязычной общественности к достоверной информации», — сказал Йокинен.

Yle была основана в Хельсинки в 1926 году, тогда компания называлась Suomen Yleisradio. Телерадиокомпания вещает на финском, шведском, английском, саамском, карельском и русском языках, а также на финском жестовом языке.

*«Радио Свобода» признано Минюстом РФ СМИ, выполняющим функцию иностранного агента.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Три кота и море приключений
Самая известная котосемья на выезде
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
мультфильм
Коати. Легенда джунглей
Маленький зверек из джунглей противостоит змеиной диктатуре
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
боевик
Своя война. Шторм в пустыне
Алексей Чадов отправляется в Сирию, мечтая вернуться на балабановскую «Войну»
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить