Роскомнадзор заблокировал сайт финской государственной телерадиокомпании Yle. Об этом сообщили «Ведомости».

Причины блокировки не сообщаются. Помимо Yle, доступ ограничили также к еще 11 сайтам и ссылкам. По решению ведомства заблокировали в том числе «Радио Азатютюн» — армянскую службу «Радио Свобода»*.

Главный редактор новостных и актуальных программ Yle Йоуко Йокинен заявил, что решение российского ведомства не удивило журналистов. Блокировки, по его словам, «ждали всю весну» после того, как начали блокировать другие западные СМИ.

«Жаль, конечно, что в очередной раз сокращается доступ русскоязычной общественности к достоверной информации», — сказал Йокинен.

Yle была основана в Хельсинки в 1926 году, тогда компания называлась Suomen Yleisradio. Телерадиокомпания вещает на финском, шведском, английском, саамском, карельском и русском языках, а также на финском жестовом языке.

*«Радио Свобода» признано Минюстом РФ СМИ, выполняющим функцию иностранного агента.