Ярмарка «Ламбада-маркет» пройдет в ДК «Рассвет» 4 и 5 июня. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

«Мы возвращаем офлайн-мероприятия в Москве, но в новом формате. Это небольшие камерные ивенты в формате „поп-ап“: с меньшим количеством участников, с более тщательной выборкой. Мы исключаем обычную насыщенную культурную программу», — рассказали в пресс-службе.

В ярмарке примут участие порядка 60 местных магазинов и дизайнеров. Им посвящен специальный раздел на сайте «Ламбада-маркета». Также в рамках события организаторы обещают показать несколько фильмов, но не раскрывают подробности.

Вход на мероприятие свободный, оно состоится по адресу: Москва, Столярный переулок, 3, корп. 15.

1 марта организаторы «Ламбада-маркета» сообщили, что закрывают свой офлайн-проект на неопределенное время. Событие 6 и 7 марта прошло без музыкального сопровождения и не транслировалось в соцсетях. Треть собранных денег «Ламбада-маркет» пообещал перевести правозащитным проектам.