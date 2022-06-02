Шестой пакет санкций, блокировки VPN-сервисов и другие новости дня

Руководство стран ЕС согласовало шестой пакет санкций против России, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Агентство называет его «самым жестким» к текущему моменту — он, например, запрещает поставку российской нефти в Евросоюз по морю.

Также новые ограничения были введены Соединенными Штатами, они коснулись 17 россиян и 17 компаний. В список попали официальный представитель МИД России Мария Захарова, министр строительства Ирек Файзуллин, председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов и сама компания.

Ассоциация юристов России начала работу над судом, который назван альтернативой ЕСПЧ. Согласно прогнозу, он начнет действовать в течение года.

Роскомнадзор подтвердил, что в России блокируются VPN-сервисы, в том числе Proton VPN и NordVPN. Ведомство назвало средства обхода блокировок угрозой, сославшись на закон «О связи».

В рамках отказа от Болонской системы образования в России останутся бакалавриат и магистратура, заявил глава Минобра Валерий Фальков. При этом для студентов ограничат возможность поступать в непрофильную магистратуру.

Крупнейшая фриланс-биржа Upwork заморозила аккаунты пользователей из России и Беларуси. Если фрилансеры из этих стран сменят место жительства, их доступ к платформе восстановят.

Жюри «Большой книги» объявило шорт-лист текущего сезона. Среди номинированных работ — «Эшелон на Самарканд» Гузели Яхиной, «Парижские мальчики в сталинской Москве» Сергея Белякова и «Подлинная история Анны Карениной» Павла Басинского.

Что нового среди музыкальных релизов? У Джека Харлоу и Дрейка вышел клип, чей сюжет разворачивается на фоне турнира по скачкам, а у французских электронщиков Phoenix — первая за два года песня «Alpha Zulu».

Sony запустила разработку сиквела «Анчартед» с Томом Холландом, говорится в выпуске Production Weekly. По сюжету Нейтан Дрейк будет искать путь к мифической стране Шамбала и информацию о потерянном флоте Марко Поло.

Крис Хемсворт объявил о начале съемок «Фуриосы» — спин-оффа фильма «Безумный Макс: Дорога ярости». Главную роль в картине исполнит Аня Тейлор-Джой, релиз запланирован на 24 мая 2024 года.