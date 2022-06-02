перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
На администратора «Протестного МГУ» Дмитрия Иванова завели уголовное дело о «фейках» про армию 21:59
Роскомнадзор заблокировал сайт финской государственной телерадиокомпании Yle 21:11
Нейросеть DALL·E заставили дорисовывать рисунок кота. Вот что у нее получилось 21:06
«Ламбада-маркет» пройдет в ДК «Рассвет» 4 и 5 июня 20:58
Шестой пакет санкций, блокировки VPN-сервисов и другие новости дня
20:41 дайджест
Заместитель председателя Европарламента призвала лишить Венгрию права голоса в ЕС 20:33
В сети появился первый трейлер фильма «Все возможно» — режиссерского дебюта Билли Портера 20:22
Экипажи самолетов с осени смогут применять против дебоширов пластиковые наручники и ремни 19:59
Из соцсетей Бориса Вишневского
Соцсеть «ВКонтакте» заблокировала страницы депутатов Максима Резника и Бориса Вишневского 19:44
Гринпис призывает не править закон об отходах 19:35
Суд обязал H&M выплатить 537,9 млн рублей парку развлечений «Остров мечты» за закрытие магазина 18:57
Кассационный суд вернул петербургский фонд «Гуманитарное действие»* в реестр иноагентов 18:49
Росгвардия выпустила детский комикс о Лесгвардии, защищающей мегаполис зверей 18:04
США ввели санкции против Захаровой, Файзуллина, Мордашова и его «Северстали» 18:01
Eiliv-Sonas Aceron/Unsplash
KFC и бургерная Тимати получили гранты на открытие нового фастфуда 18:00
Bloomberg: ЕС утвердил шестой пакет санкций против России 17:57
В России создадут альтернативный ЕСПЧ суд 17:24
Phoenix опубликовали первый за два года трек «Alpha Zulu» 17:18
Организаторы концертов Киркорова убрали из шоу крест, который возмутил православных верующих 16:59
Rizvanmma/TikTok
Бойца ММА из мема «Москва. Метро Люблино. Работаем» депортируют в Таджикистан 16:42
Дайджест

Шестой пакет санкций, блокировки VPN-сервисов и другие новости дня

Денис Ламехов
Сегодня в 20:41

Руководство стран ЕС согласовало шестой пакет санкций против России, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Агентство называет его «самым жестким» к текущему моменту — он, например, запрещает поставку российской нефти в Евросоюз по морю.

Также новые ограничения были введены Соединенными Штатами, они коснулись 17 россиян и 17 компаний. В список попали официальный представитель МИД России Мария Захарова, министр строительства Ирек Файзуллин, председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов и сама компания.

Ассоциация юристов России начала работу над судом, который назван альтернативой ЕСПЧ. Согласно прогнозу, он начнет действовать в течение года.

Роскомнадзор подтвердил, что в России блокируются VPN-сервисы, в том числе Proton VPN и NordVPN. Ведомство назвало средства обхода блокировок угрозой, сославшись на закон «О связи».

В рамках отказа от Болонской системы образования в России останутся бакалавриат и магистратура, заявил глава Минобра Валерий Фальков. При этом для студентов ограничат возможность поступать в непрофильную магистратуру.

Крупнейшая фриланс-биржа Upwork заморозила аккаунты пользователей из России и Беларуси. Если фрилансеры из этих стран сменят место жительства, их доступ к платформе восстановят.

Жюри «Большой книги» объявило шорт-лист текущего сезона. Среди номинированных работ — «Эшелон на Самарканд» Гузели Яхиной, «Парижские мальчики в сталинской Москве» Сергея Белякова и «Подлинная история Анны Карениной» Павла Басинского.

Что нового среди музыкальных релизов? У Джека Харлоу и Дрейка вышел клип, чей сюжет разворачивается на фоне турнира по скачкам, а у французских электронщиков Phoenix — первая за два года песня «Alpha Zulu».

Sony запустила разработку сиквела «Анчартед» с Томом Холландом, говорится в выпуске Production Weekly. По сюжету Нейтан Дрейк будет искать путь к мифической стране Шамбала и информацию о потерянном флоте Марко Поло.

Крис Хемсворт объявил о начале съемок «Фуриосы» — спин-оффа фильма «Безумный Макс: Дорога ярости». Главную роль в картине исполнит Аня Тейлор-Джой, релиз запланирован на 24 мая 2024 года.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Три кота и море приключений
Самая известная котосемья на выезде
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
мультфильм
Коати. Легенда джунглей
Маленький зверек из джунглей противостоит змеиной диктатуре
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
боевик
Своя война. Шторм в пустыне
Алексей Чадов отправляется в Сирию, мечтая вернуться на балабановскую «Войну»
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить