Нейросеть DALL·E заставили дорисовывать рисунок кота. Вот что у нее получилось

Нейросети DALL·E поставили новую задачку. На этот раз пользователи, у которых есть доступ к технологии, заставили ее дорисовывать набросок кота и поделились результатами в твиттере.
На белом листе нарисованы только мордашка и четыре лапы кота. У DALL·E есть словесное описание образа, который она должна доделать.
Этот твит появился еще в марте. Тогда автор попросил дорисовать питомца, но не нейросеть, а других пользователей
В июне очередь дошла до DALL·E. По мнению «хозяина» нейросети, ее варианты кота оказались не менее впечатляющими, чем человеческие. Посмотрите сами!
«Я хотел задать фотореалистичное изображение кота разными способами, добавляя к описанию слова „фото“, „натуральный“ и похожие, но это было сложно. Я вбил подсказку: „Фото DSLR“, а он просто выдал мне кота, работающего с цифровой камерой»
«Конечно же, я пробовал „робота“. Первого звали Aabe (как робопса Aibo?). К третьему варианту я добавил „root“, а последний получился слегка тревожным — к нему я добавил „котообрабатывание“ своего друга»
«Потом я попробовал „автобус“ и „транспортное средство“»
«Мне показалось, что не хватает красок, я попробовал „Абстрактную цветную живопись“, и вот что получилось»
Давайте посмотрим, сможем ли мы получить что-то, отрендеренное в 3D, из этого изначально трехмерного линейного эскиза, используя подсказку «3D Render»
«Давайте посмотрим, получится ли у нас отрендеренное изображение в 3D. Подсказка для нейросети: „3D Render“»
«Подсказка „Суши“ с DALL·E редко не работает!»
«„Суши“ настолько хороши, что заслуживают еще один твит»
«Это довольно креативно: „Звездные войны: Империя наносит ответный удар“»
«„Том Круз в ‘Топ Гане‘“ с котом по версии DALL·E. Все еще нужно сходить и посмотреть вторую часть»
«Кот в „Крестном отце (1972)“. Ты можешь делать что угодно. Но никогда не иди против семьи»
В треде Hardmaru можно увидеть больше примеров обработки. Еще можно посмотреть, как DALL·E генерирует действительно красивые и оригинальные картинки после того, как получила обновление, и трансформирует одни предметы в совершенно другие. А тут можно узнать, как эта нейросеть работает.