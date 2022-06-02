Нейросеть DALL·E заставили дорисовывать рисунок кота. Вот что у нее получилось

Нейросети DALL·E поставили новую задачку. На этот раз пользователи, у которых есть доступ к технологии, заставили ее дорисовывать набросок кота и поделились результатами в твиттере.

На белом листе нарисованы только мордашка и четыре лапы кота. У DALL·E есть словесное описание образа, который она должна доделать.