перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
На администратора «Протестного МГУ» Дмитрия Иванова завели уголовное дело о «фейках» про армию 21:59
Роскомнадзор заблокировал сайт финской государственной телерадиокомпании Yle 21:11
Нейросеть DALL·E заставили дорисовывать рисунок кота. Вот что у нее получилось 21:06
«Ламбада-маркет» пройдет в ДК «Рассвет» 4 и 5 июня 20:58
Шестой пакет санкций, блокировки VPN-сервисов и другие новости дня
20:41 дайджест
Заместитель председателя Европарламента призвала лишить Венгрию права голоса в ЕС 20:33
В сети появился первый трейлер фильма «Все возможно» — режиссерского дебюта Билли Портера 20:22
Экипажи самолетов с осени смогут применять против дебоширов пластиковые наручники и ремни 19:59
Из соцсетей Бориса Вишневского
Соцсеть «ВКонтакте» заблокировала страницы депутатов Максима Резника и Бориса Вишневского 19:44
Гринпис призывает не править закон об отходах 19:35
Суд обязал H&M выплатить 537,9 млн рублей парку развлечений «Остров мечты» за закрытие магазина 18:57
Кассационный суд вернул петербургский фонд «Гуманитарное действие»* в реестр иноагентов 18:49
Росгвардия выпустила детский комикс о Лесгвардии, защищающей мегаполис зверей 18:04
США ввели санкции против Захаровой, Файзуллина, Мордашова и его «Северстали» 18:01
Eiliv-Sonas Aceron/Unsplash
KFC и бургерная Тимати получили гранты на открытие нового фастфуда 18:00
Bloomberg: ЕС утвердил шестой пакет санкций против России 17:57
В России создадут альтернативный ЕСПЧ суд 17:24
Phoenix опубликовали первый за два года трек «Alpha Zulu» 17:18
Организаторы концертов Киркорова убрали из шоу крест, который возмутил православных верующих 16:59
Rizvanmma/TikTok
Бойца ММА из мема «Москва. Метро Люблино. Работаем» депортируют в Таджикистан 16:42

В сети появился первый трейлер фильма «Все возможно» — режиссерского дебюта Билли Портера

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:22

В сети появился первый трейлер фильма «Все возможно» — режиссерского дебюта актера и музыканта Билли Портера, известного по сериалу «Поза».

Фильм выйдет на стриминговом сервисе Prime Video 22 июля. Он расскажет о старшекласснице по имени Келса, которая является трансгендерной девушкой, и ее однокласснике Кхале. Кхал влюбляется в Келсу и решается быть с ней, несмотря на мнение окружающих.

Главные роли в картине исполнили Ева Рейн и Абубакр Али. Также во «Все возможно» можно будет увидеть Рене Элизу Голдсберри. Музыку к фильму написал Лео Биренберг, а сценарий — Химена Гарсия Лекуона.

Продюсерами ленты выступили Кристин Вашон, Дэвид Инохоса, Эндрю Лорен и Ди Джей Гугенхайм. Исполнительными продюсерами стали Портер, Лекуона, а также Эллисон Роуз Картер.

«Я очень рад быть частью этого нового пространства в Голливуде, чтобы рассказывать все типы историй от всех типов людей. Я благодарен за то, что могу ввести некоторые из этих историй в мейнстрим», — говорил о проекте Портер.

Билли Портер — лауреат премий «Тони», «Грэмми» и «Эмми», ставший известным сначала как театральный актер, а затем получивший признание и в кино. Одну из своих самых ярких ролей он сыграл в сериале Netflix «Поза». Также он сыграл фею-крестную в мюзикле «Золушка».

События недели на afisha.ru
мультфильм
Три кота и море приключений
Самая известная котосемья на выезде
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
мультфильм
Коати. Легенда джунглей
Маленький зверек из джунглей противостоит змеиной диктатуре
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
боевик
Своя война. Шторм в пустыне
Алексей Чадов отправляется в Сирию, мечтая вернуться на балабановскую «Войну»
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить