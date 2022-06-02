Фильм выйдет на стриминговом сервисе Prime Video 22 июля. Он расскажет о старшекласснице по имени Келса, которая является трансгендерной девушкой, и ее однокласснике Кхале. Кхал влюбляется в Келсу и решается быть с ней, несмотря на мнение окружающих.

В сети появился первый трейлер фильма «Все возможно» — режиссерского дебюта актера и музыканта Билли Портера, известного по сериалу «Поза».

Главные роли в картине исполнили Ева Рейн и Абубакр Али. Также во «Все возможно» можно будет увидеть Рене Элизу Голдсберри. Музыку к фильму написал Лео Биренберг, а сценарий — Химена Гарсия Лекуона.

Продюсерами ленты выступили Кристин Вашон, Дэвид Инохоса, Эндрю Лорен и Ди Джей Гугенхайм. Исполнительными продюсерами стали Портер, Лекуона, а также Эллисон Роуз Картер.

«Я очень рад быть частью этого нового пространства в Голливуде, чтобы рассказывать все типы историй от всех типов людей. Я благодарен за то, что могу ввести некоторые из этих историй в мейнстрим», — говорил о проекте Портер.

Билли Портер — лауреат премий «Тони», «Грэмми» и «Эмми», ставший известным сначала как театральный актер, а затем получивший признание и в кино. Одну из своих самых ярких ролей он сыграл в сериале Netflix «Поза». Также он сыграл фею-крестную в мюзикле «Золушка».