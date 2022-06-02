Экипажи самолетов с осени смогут применять против дебоширов пластиковые наручники и ремни

Экипажи самолетов российских авиакомпаний смогут применять к авиадебоширам спецсредства сдерживания. Речь идет о пластиковых наручниках и нейлоновых ремнях, сообщает РИА «Новости».

Постановление, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин, начнет действовать с 1 сентября до осени 2028 года. В документе говорится, что при чрезвычайной ситуации на борту, создающей опасность или мешающей работе, экипаж должен принять меры для ее пресечения и проинформировать командира воздушного судна.

Если дебошир отказывается исполнять просьбу командира прекратить беспорядки, то его можно связать ремнями или заковать в наручники.

7 декабря Владимир Путин уже разрешил применять спецсредства к дебоширам, а идею с пластиковыми наручниками озвучивал Виталий Савельев, занимавший пост главы «Аэрофлота».

Минтранс выложил проект постановления для общественного обсуждения в январе 2022 года, и к нему возникли претензии Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).