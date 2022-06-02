Соцсеть «ВКонтакте» заблокировала страницы депутатов Максима Резника и Бориса Вишневского

Социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала страницы оппозиционных политиков Максима Резника и Бориса Вишневского. Об этом сообщило в своем телеграм-канале издание Sota.

Страницы заблокировали по требованию Генпрокуратуры якобы из‑за наличия на них «недостоверной общественно значимой информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки» в России.

Такую причину назвали в уведомлении, которое получил Резник. Аналогичное сообщение прислали и Вишневскому.

«Это полный бред, никакой такой информации у меня на странице нет. И вообще, „общественно-политическая обстановка“ дестабилизируется абсурдными решениями властей, а не постами в соцсетях. Написал в Генпрокуратуру, требуя сообщить, что они конкретно имеют в виду», — заявил Вишневский в фейсбуке*.

*Facebook — социальная сеть, принадлежащая компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.