Гринпис призывает не править закон об отходах

Гринпис призывает не допустить внесения части поправок к закону «Об отходах производства и потребления» — по словам экологической организации, предложенные изменения способны остановить развитие раздельного сбора отходов в России. Обращение Гринписа есть в распоряжении «Афиши Daily».

Документ был внесен в Госдуму 29 апреля. В нем предлагается считать утилизацией отходов процессы получения из них топлива, компоста и других органических удобрений. Производство топлива из отходов предложено включить в единый тариф на услугу региональных операторов — оплачивать его будут россияне.

В Гринписе заявили: «Кроме всего прочего, авторы законопроекта предлагают инвестировать в производство топлива из отходов, а в развитие раздельного сбора отходов и переработки — нет. Если законопроект примут, у ответственного за отходы бизнеса не будет мотивации развивать раздельный сбор отходов и переработку, например, из бутылки в бутылку. Они будут получать деньги, прессовать и дробить отходы, а потом направлять на сжигание».

Производство и сжигание топлива из отходов организация называет неэкологичным и добавляет, что оно может нанести вред здоровью россиян и негативно отразиться на окружающей среде. Гринпис призывает подписать обращение в адрес Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды с предложением отказаться от развития инициатив по сжиганию отходов.

В обращении указано: «Абзац 7 пункта 4 статьи 24.8 изложить в следующей формулировке: „При установлении единого тарифа на услугу регионального оператора не учитываются его затраты на утилизацию твердых коммунальных отходов, за исключением затрат на организацию раздельного накопления отходов, в том числе органических отходов, их материальную утилизацию и утилизацию путем компостирования“».