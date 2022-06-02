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Суд обязал H&M выплатить 537,9 млн рублей парку развлечений «Остров мечты» за закрытие магазина

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:57

Арбитражный суд Москвы обязал компанию H&M выплатить парку развлечений «Остров мечты» компенсацию в 537,9 млн рублей за закрытие магазина после начала «спецоперации» на территории Украины. Об этом сообщил РБК.

Кроме того, H&M придется выплатить 195,5 млн рублей для покрытия судебных издержек. Также компании велели освободить арендуемое помещение на территории парка. Суд признал прекращенным предварительный договор аренды.

Территория магазина в «Острове мечты» должна быть освобождена в течение пяти дней. За каждый день просрочки c ретейлера будут взыскивать дополнительно 1 млн рублей. Решение суда может быть обжаловано в течение месяца и пока не вступило в силу.

Иск против российской структуры Hennes & Mauritz — ООО «Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц» был подан в начале апреля. Он связан с тем, что шведская компания приостановила свою деятельность в России в начале марта.

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