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В России создадут альтернативный ЕСПЧ суд

Виктория Шанина
Сегодня в 17:24

Ассоциация юристов России (АЮР) начала работать над созданием российской альтернативы Европейского суда по правам человека. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на председателя организации Сергея Степашина.

«Мы сейчас запустили механизм создания рабочей группы, нас уже поддержали силовые структуры, администрация президента <…>, был доклад о серьезной работе по созданию альтернативного суда по защите прав человека», — сказал Степашин.

В эту рабочую группу войдут представители Минюста, Следственного комитета и администрации президента, а Степашин ее возглавит. Она будет сформирована до конца июня.

Есть три варианта создания суда — на площадке БРИКС, СНГ или Евразийского экономического сообщества. Сделать это планируется в течение года.

«С БРИКС, наверное, будет все сложнее, знаете, какое давление сейчас оказывает Америка на ту же Бразилию, на ту же Индию. Что касается ЕврАзЭС, то здесь есть варианты», — добавил председатель АЮР.

Глава Минюста Константин Чуйченко сказал, что «роль юридического сообщества в решении важнейших государственных задач объективно растет». В частности, речь о разработке законов и новых подзаконных актов, обеспечении качественной правоприменительной практики и подготовке квалифицированных специалистов.

Он также отметил, что надеется, что АЮР примет активное участие в работе по созданию информационной системы «Правовая помощь». Она должна стать «не только основной общероссийской цифровой платформой для получения бесплатной юридической помощи, но и важным механизмом правового просвещения граждан».

15 марта правительство России уведомило генсека Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич о выходе из организации. Тогда же стало известно о намерении российских властей денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека. Комитет министров СЕ исключил страну из состава организации.

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