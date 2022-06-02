перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Суд обязал H&M выплатить 537,9 млн рублей парку развлечений «Остров мечты» за закрытие магазина 18:57
Кассационный суд вернул петербургский фонд «Гуманитарное действие»* в реестр иноагентов 18:49
Росгвардия выпустила детский комикс о Лесгвардии, защищающей мегаполис зверей 18:04
США ввели санкции против Захаровой, Файзуллина, Мордашова и его «Северстали» 18:01
KFC и бургерная Тимати получили гранты на открытие нового фастфуда 18:00
Bloomberg: ЕС утвердил шестой пакет санкций против России 17:57
В России создадут альтернативный ЕСПЧ суд 17:24
Phoenix опубликовали первый за два года трек «Alpha Zulu» 17:18
Организаторы концертов Киркорова убрали из шоу крест, который возмутил православных верующих 16:59
Rizvanmma/TikTok
Бойца ММА из мема «Москва. Метро Люблино. Работаем» депортируют в Таджикистан 16:42
Bandcamp снова попал в реестр запрещенных сайтов 16:34
Миллион пассажиров и 15 новых направлений: «Аэрофлот» подвел итоги года работы хаба в Красноярске 16:30
Гузель Яхина и Павел Басинский вошли в шорт-лист премии «Большая книга» 16:29
Турция бесплатно передаст Украине беспилотник Bayraktar, на который литовцы собрали 5 млн евро 15:58
Роскомнадзор подтвердил бан Proton VPN и назвал средства обхода блокировок угрозой 15:30
Jack Harlow/YouTube
Джек Харлоу и Дрейк отправляются на скачки в клипе «Churchill Downs» 15:07
СМИ: Sony начала разработку сиквела «Анчартед» 14:58
26 июня в десяти регионах России пройдут фестивали ко Дню молодежи 14:26
На месте корнеров западных брендов в ТЦ Петербурга откроются локальные магазины 14:23
Крупнейшая фриланс-биржа Upwork заморозила аккаунты пользователей из России и Беларуси 14:13

Организаторы концертов Киркорова убрали из шоу крест, который возмутил православных верующих

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:59

Филипп Киркоров уберет из номера к песне «Мария Магдалена» отрывок с распятием, на который жаловались православные верующие. Об этом РБК рассказала пресс-секретарь певца Екатерина Успенская.

По ее словам, сам номер останется, а момента с крестом не будет — его показывали только на премьерных шоу. Решение убрать крест исходило и из того, что не на всех концертных площадках его получится использовать.

В конце апреля Киркоров дал концерты в Государственном Кремлевском дворце в честь своего 55-летия. Во время исполнения «Марии Магдалены» на сцене появился крест с «распятой» на нем актрисой, затем артист встал на него и спел.

В начале мая православное общество «Царьград» потребовало возбудить уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих на Киркорова. «В указанном эпизоде [крест] публично продемонстрирован поваленным набок, а Киркоров долгое время попирает его ногами в окружении преклоняющихся перед ним людей», — так описало номер руководство организации. Там добавили, что декорации и костюмы создают «впечатление заведомо антихристианского (а по сути — сатанинского) действа».

Спустя два дня Киркоров извинился перед теми, кого задело исполнение номера, и добавил, что «сознательно не планировал» оскорблять чувства верующих.

События недели на afisha.ru
боевик
Своя война. Шторм в пустыне
Алексей Чадов отправляется в Сирию, мечтая вернуться на балабановскую «Войну»
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
приключение
Мой папа — вождь
Дмитрий Нагиев изображает из себя аборигена с копьем
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
биография
Аманат
Историческая драма о любви на фоне кавказской войны XIX века
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Филипп Киркоров
Екатерина Успенская
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить