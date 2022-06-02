Организаторы концертов Киркорова убрали из шоу крест, который возмутил православных верующих

Филипп Киркоров уберет из номера к песне «Мария Магдалена» отрывок с распятием, на который жаловались православные верующие. Об этом РБК рассказала пресс-секретарь певца Екатерина Успенская.

По ее словам, сам номер останется, а момента с крестом не будет — его показывали только на премьерных шоу. Решение убрать крест исходило и из того, что не на всех концертных площадках его получится использовать.

В конце апреля Киркоров дал концерты в Государственном Кремлевском дворце в честь своего 55-летия. Во время исполнения «Марии Магдалены» на сцене появился крест с «распятой» на нем актрисой, затем артист встал на него и спел.

В начале мая православное общество «Царьград» потребовало возбудить уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих на Киркорова. «В указанном эпизоде [крест] публично продемонстрирован поваленным набок, а Киркоров долгое время попирает его ногами в окружении преклоняющихся перед ним людей», — так описало номер руководство организации. Там добавили, что декорации и костюмы создают «впечатление заведомо антихристианского (а по сути — сатанинского) действа».