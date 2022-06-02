Phoenix опубликовали первый за два года трек «Alpha Zulu»

В комментарии для журнала Rolling Stone фронтмен коллектива Томас Марс рассказал, что заглавие трека навеяно фразой, которую он услышал от пилота самолета. Тот множество раз повторил ее по громкой связи, когда воздушное судно попало в зону турбулентности во время шторма.

Французская электронная группа Phoenix опубликовала новую композицию «Alpha Zulu». Ее можно послушать здесь .

Предыдущий сингл Phoenix «Identical» увидел свет в 2020 году. Он вошел в саундтрек к комедийной драме «Последняя капля» Софии Копполы. Группа не выпускала альбомов с 2017 года — тогда вышла шестая студийная работа коллектива «Ti Amo».

Rolling Stone пишет, что сейчас музыканты записывают новую пластинку, ее название и дата релиза пока не раскрываются. Также неизвестно, попадет ли «Alpha Zulu» в треклист нового полноформатника.