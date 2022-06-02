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Bandcamp снова попал в реестр запрещенных сайтов

Виктория Шанина
Сегодня в 16:34

Американский музыкальный стриминговый сервис Bandcamp вновь попал в реестр запрещенных сайтов из‑за экстремистского контента. Об этом сообщает проект «Роскомсвобода» в своем телеграм-канале.

Как отмечает издание, Центральный районный суд Воронежа постановил заблокировать ссылку на песню «Вооружайся!»* российской панк-группы «Бригадир».

Вместе с тем несколько дней назад российские пользователи платформы начали сообщать о проблемах с доступом к Bandcamp. В «Роскомсвободе» это связали с блокировкой страницы панк-проекта «ПолитЗек» с песней «ACAB».

Ранее Bandcamp уже блокировали в России — из‑за лейбла Fxck Rxp, так как в его профиле были изображены самоубийства.

*Трек «Вооружайся!» признан экстремистским материалом

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