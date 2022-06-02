Турция бесплатно передаст Украине беспилотник Bayraktar, на который литовцы собрали 5 млн евро

Власти Турции решили передать Украине беспилотник Bayraktar TB2 бесплатно, рассказал в твиттере министр обороны Латвии Арвидас Анушаускас. Турецкое и литовское военные ведомства подписали соглашение.

Ранее литовцы собрали почти 6 млн евро по инициативе журналиста Андрюша Тапинаса, а Анушаускас тогда пообещал помочь с покупкой Bayraktar. С этой задачей они справились за три дня — жители Литвы отправляли в основном небольшие пожертвования.

Хоть Турция и согласилась передать беспилотник, не беря платы, собранные деньги все равно отправятся Украине. Анушаускас сказал, что на них купят нужные боеприпасы, а остальную часть переведут на поддержку.