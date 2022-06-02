Роскомнадзор подтвердил бан Proton VPN и назвал средства обхода блокировок угрозой

Роскомнадзор подтвердил, что в рамках закона о «суверенном рунете» в России ведется работа по блокировке VPN-сервисов, в том числе Proton VPN. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на ответ ведомства.

«Согласно закону „О связи“, средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) принимает меры по ограничению работы на территории России VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство», — заявили в РКН.

Ранее у пользователей из России возникли проблемы с подключением к Proton VPN. В компании предположили, что сервис начали блокировать местные власти и интернет-провайдеры. Трудности с доступом также возникли у российских клиентов сервисов Lantern и NordVPN.

В середине марта глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что в России уже заблокированы около 20 популярных VPN-сервисов. Он добавил, что Роскомнадзор планирует продолжить блокировку. «VPN ежедневно блокируется, это не такая простая задача, но она выполняется», — отметил депутат.