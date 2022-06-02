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Миллион пассажиров и 15 новых направлений: «Аэрофлот» подвел итоги года работы хаба в Красноярске

Семён Гудошников
Сегодня в 16:30

«Аэрофлот» подвел итоги первого года работы международного хаба в Красноярске. Собственными межрегиональными рейсами перевозчика воспользовались 285 тыс. человек. Суммарный пассажиропоток группы «Аэрофлот» достиг порядка 1 млн человек.

По словам генерального директора аэропорта Красноярск Андрея Метцлера, за год работы хаба открыты 15 новых направлений, выполнено 4233 вылета.

«Жители региона получили доступ к прямым перелетам в близлежащие города, значительно выросли производственные показатели нашего аэропорта. Достигнутые „Аэрофлотом“ результаты — это мощный стимул для дальнейшего развития авиаперевозок через Красноярск, а значит, на благо всех внутрироссийских перевозок», — сказал он.

Гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский добавил, что с 6 июня большинство рейсов «Аэрофлота» из красноярского хаба будут переданы дочерней авиакомпании «Россия». Это позволит удешевить билеты и более эффективно использовать лайнеры в парке «России» — отечественные SSJ100, а также Boeing 737-800 в моноклассной компоновке эконом.

Из Красноярска в Сочи, Благовещенск и Иркутск «Россия» будет летать на Boeing 737-800. По ряду новых направлений — в Новый Уренгой и Читу, а также в крупнейшие города Киргизии — Ош и Бишкек — полеты будут осуществляться на SuperJet 100. Пассажиры, купившие билеты на региональные полеты «Аэрофлота» по этим маршрутам, будут автоматически переоформлены на рейсы «России».

«За короткий срок мы добились поставленной цели — „Аэрофлот“ создал перспективную региональную базу за пределами Москвы, ставшую востребованной у пассажиров. Сделано многое, но впереди нас ждет насыщенная работа в новых экономических реалиях, и наша база в Красноярске трансформируется под новые задачи», — отметил Александровский.

Красноярский хаб «Аэрофлота» был открыт 1 июня 2021 года для выполнения одной из стратегических задач, поставленных правительством России, — развития региональных рейсов, минуя Москву. В течение первого года работы хаба перевозчик открыл рейсы из Красноярска в города близлежащих субъектов России. Самыми популярными направлениями стали Благовещенск, Иркутск, Сочи, Краснодар и Симферополь.

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