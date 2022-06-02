СМИ: Sony начала разработку сиквела «Анчартед»

Sony запустила разработку сиквела «Анчартед». Об этом сообщается в печатном номере издания Production Weekly.

Главную роль вновь сыграет Том Холланд, а вот его коллеги по экрану пока неизвестны. По предполагаемому сюжету Нейтан Дрейк будет искать путь к мифической стране Шамбала и информацию о потерянном флоте Марко Поло. Ему предстоит узнать, что случилось с командой и кораблями экспедиции несколько веков назад.

Над картиной поработают те же продюсеры, что и над первой частью: Чарльз Ровен, Ави и Ари Арад, Рубен Флейшер, Картер Свон и Асад Кызылбаши.

Ранее появлялись сообщения о подготовке второй части, но от студии подтверждения слышно не было. Ее глава Даниэль Рихтман остался доволен сборами первого фильма и говорил о «большом будущем» франшизы.

Фильм «Анчартед: На картах не значится» 2021 года основан на серии приключенческих видеоигр Uncharted, дебютировавшей в 2007 году. По сюжету Салливан объединяется с Дрейком, чтобы отправиться к таинственному острову в Тихом океане в поисках легендарных сокровищ. Им предстоит приоткрыть завесу одной из величайших тайн в истории.

«На картах не значится» собрал в мировом прокате свыше 400 млн долларов. Судя по Rotten Tomatoes, критики приняли картинку прохладно, а зрителям она пришлась по душе.