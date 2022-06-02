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На месте корнеров западных брендов в ТЦ Петербурга откроются локальные магазины

Виктория Шанина
Сегодня в 14:23

Администрация Петербурга анонсировала проект по размещению торговых точек местных брендов одежды на месте магазинов ушедших с российского рынка иностранных марок в торговых центрах города. Об этом пишет «Коммерсант».

Петербургские власти планируют предоставить бизнесменам цифровые сертификаты на аренду помещений в ТЦ. С их помощью можно будет заключать смарт-контракты с владельцами торговых центров. Заключение сделок будет проходить через личные кабинеты на портале Центра развития и поддержки предпринимательства (ЦРПП).

В Смольном прошло несколько встреч с владельцами торговых центров, которые готовы предоставить площади под размещение магазинов петербургских дизайнеров. Сейчас администрация города ищет самих дизайнеров.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», сообщили, что инициатива администрации заслуживает уважения, однако для того, чтобы занять все освободившиеся площади, российским маркам нужно 2–3 года на увеличение объемов производства.

«По всей вероятности, власти предполагают брать новых профессионалов прямо со студенческой скамьи», — пишет газета.

Отмечается, что Университет промышленных технологий и дизайна и другие вузы готовы выпустить около 1500 дизайнеров, закройщиков, операторов швейного оборудования и других профессионалов в этой сфере.

«В перспективе этот пилотный проект может дать импульс развитию отечественного фешен-ретейла. Ключевой минус заключается в том, что такого количества локальных марок нет, как нет и форматов, сопоставимых с уходящими брендами. Это значит, что уровень вакансии, который может возникнуть при уходе большинства международных брендов, значительно не уменьшится. Риски также заключаются в том, что начался процесс смены собственников уходящих сетей — следовательно, появилась надежда, что привычные марки сменят лишь название, сохранив бизнес», — отмечает руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate Валерий Трушин.

О смене собственника ранее заявил польский ретейлер LPP. Тогда сообщалось, что бизнес перейдет китайскому консорциуму, а магазины брендов, которые принадлежат компании, откроются под новыми вывесками. Так, Reserved будет работать под названием Re, Mohito — M, Sinsay — «Син».

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