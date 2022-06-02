Крупнейшая фриланс-биржа Upwork заморозила аккаунты пользователей из России и Беларуси

Российские и белорусские пользователи крупнейшей фриланс-биржи Upwork получили письма, в которых компания сообщила им о блокировке аккаунтов. Об этом написали пользователи твиттера, а также «Коммерсант».

Биржа заморозила аккаунты пользователей, которые физически находятся в России и Беларуси. Если фрилансер сменит место жительства, его доступ к платформе восстановят. Ссылка на инструкцию по разблокировке аккаунта содержится в письме компании.