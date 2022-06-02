В Центре документального кино пройдут премьерные показы фильма «Реки»

7 и 8 июня Центр документального кино покажет австралийскую картину «Реки» — за несколько дней до официальной премьеры в России, которая состоится 16 июня. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы показов.

Фильм посвящен рекам — создатели называют их источниками жизни и свидетелями рождения и гибели мировых цивилизаций. В нем собраны редкие кадры из экзотических точек планеты, а на фоне играют композиции классиков, таких как Бах и Вивальди, в исполнении Австралийского камерного оркестра, а также современных исполнителей вроде Radiohead.

В российской версии картины закадровый голос озвучил актер Сергей Бурунов (в оригинале — Уиллем Дефо). Режиссеры — Дженнифер Пидом, Джозеф Ницети.

Купить билеты можно по ссылке.