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Высокий спрос на билеты на поезда в Крым привел к их дефициту

Виктория Шанина
Сегодня в 12:16

Спрос на железнодорожные пассажирские перевозки в Крым в мае резко вырос из‑за закрытого аэропорта в Симферополе. Это привело к дефициту билетов на поезда, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

За пять месяцев 2022 года в Крым было продано 312 000 билетов. Это на 75% больше, чем в аналогичный период в 2021 году.

Аэропорт Симферополя закрыт по требованию Росавиации для 11 аэропортов юга и центральной части России, которое проделовалось уже 16 раз и на данный момент действует до 6 июня. Если ограничение продлится в течение всего летнего сезона (с 1 мая по 30 сентября), то оператор «Гранд сервис экспресс» (ГСЭ) увеличит число перевезенных пассажиров до 2,3 млн человек.

Помимо ГСЭ, о резком росте спроса на железнодорожные билеты в Крым сообщили агрегаторы. Представитель сервиса OneTwoTrip заявляет, что в 2021 году доля Симферополя от общего числа купленных билетов на поезда составляла 1,3%, а в этом году — выросла до 2,6%. Также на 25% больше билетов куплено в Севастополь.

Из‑за высокого спроса на билеты на поезда в Крым начался их дефицит. По данным на сайте ГСЭ, сейчас купить билеты из Москвы в Симферополь можно на даты не ранее середины августа.

По словам гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, на данный момент по железной дороге в Крым перевозится около 4500 человек в сутки.

«Это предел возможностей железной дороги», — сказал Ромашкин.

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