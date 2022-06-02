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В России выявили 4262 новых случая коронавируса

Семён Гудошников
Сегодня в 11:38

За последние сутки в России выявили 4262 случая COVID-19, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 111 превосходит вчерашний показатель.

Больше всего заражений зафиксировано в Москве — 353. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Воронежская и Волгоградская области, Татарстан и Краснодарский край.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 18 339 776. За сутки умерли 85 человек, за весь период — 379 285. Выздоровели 4976 человек, за все время — 17 749 960. Число госпитализаций за сутки составило 1965.

В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 533,6 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (86,1 млн), на втором — Индия (43,1 млн). За ними идут Бразилия (31 млн), Франция (29,5 млн), Германия (26,4 млн) и Великобритания (22,3 млн).

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