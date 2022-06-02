В Подмосковье и еще двух регионах внедрят в городские камеры систему распознавания силуэтов

В Московской области и двух других регионах (их названия не раскрываются) встроят в городские камеры систему распознавания силуэтов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на компанию NtechLab, которая договорилась с субъектами о внедрении системы.

Специализированное программное обеспечение с искусственным интеллектом позволит получать обезличенные данные о посещении общественных мест и мероприятий. К примеру, определять число посетителей и маршруты их передвижения.

Система уже внедрена на 200 объектах: в парках, на спортивных и культурных объектах, автобусных остановках и в медицинских учреждениях. Силуэт распознается в видеопотоке с камер наблюдения, данные сохраняются в форме аналитических отчетов и таблиц, их удаляют спустя установленное заказчиком время.

По словам коммерческого директора NtechLab, ПО поможет узнать, какие объекты перегружены, или более эффективно спланировать маршруты общественного транспорта.

Замминистра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Вячеслав Метелев считает, что «благодаря современным технологиям усилился контроль за безопасностью граждан и, как следствие, — профилактикой преступлений». По его словам, доступ к данным системы получат сотрудники оперативно-розыскных служб, адвокаты по запросу граждан, управляющие и страховые компании.

NtechLab основана в 2015 году, а в 2017-м договорилась подключить свою систему к городским камерам Москвы. В 2020 году видеонаблюдение с распознаванием лиц от NtechLab заработало еще в десяти крупных городах. В том же году компания привлекла 15 млн долларов на разработку новых продуктов — распознавание автомобилей и агрессивных действий человека.