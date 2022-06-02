Актер Крис Хемсворт объявил о начале съемок «Фуриосы» — спин-оффа фильма «Безумный Макс: Дорога ярости». «Начинается новое путешествие в саге о Безумном Максе», — написал он в твиттере, прикрепив фотографию «хлопушки».

Действие картины развернется за 15 лет до «Дороги ярости». Главная роль, воительницы Фуриосы, которую в фильме 2015 года исполняла Шарлиз Терон, досталась Ане Тейлор-Джой. Режиссерское кресло вновь займет Джордж Миллер, который также выступил соавтором сценария.

Миллер говорил, что в отличие от «Дороги ярости», где действия разворачиваются в промежутке трех дней, сюжет «Фуриосы» растянется на несколько лет. Съемки пройдут в австралийском штате Новый Южный Уэльс. Премьер-министр штата Глэдис Береджиклян заявляла, что это будет самый большой фильм, когда‑либо снятый в стране.

Выход картины был намечен на 23 июня 2023 года, но в прошлом сентябре его перенесли на 24 мая 2024 года.