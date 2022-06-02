ООН одобрила смену международного названия Турции на Türkiye

ООН удовлетворила официальный запрос Турции на изменение написания названия страны на иностранных языках на Türkiye. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на пресс-секретаря генсека ООН Стефана Дюжаррика.

Теперь официальное название Türkiye (Тюркийе) будет использоваться на всех международных форумах и в официальных документах, где раньше применялись различные этнонимы (Turkey, Turkei, Turquie и другие).

Накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара подала запрос в ООН на изменение названия страны. По словам дипломата, нововведение принято в рамках шагов, нацеленных на повышение престижа страны на международной арене.

«Процесс, который мы начали под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана для повышения престижа бренда нашей страны, подходит к концу. Письмом, которое я направил сегодня на имя Генерального секретаря ООН, мы регистрируем название нашей страны на иностранных языках в ООН как Türkiye. Пусть это пойдет нам на благо!» — написал он в твиттере.