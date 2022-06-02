В Госдуму внесли законопроект, который может запретить россиянам проводить экологическую экспертизу

В Госдуму внесли законопроект, который ограничит возможности для проведения в России экологических экспертиз. Информация о нем появилась на портале нижней палаты парламента.

Согласно инициативе, общественную экоэкспертизу смогут проводить только общественные палаты муниципальных образований и субъектов, а инициировать ее будет разрешено только гражданам, зарегистрированным в соответствующем регионе.

Также инициаторами экспертизы смогут выступать общественные инспекторы, общественные палаты и органы местного самоуправления. Однако ими не могут быть люди, признанные иноагентами или связанные с организациями-иноагентами.

Кроме того, участвовать в экспертизе не смогут эксперты из других регионов или зарубежных стран. По мнению «Гринпис», это может привести к значительному снижению качества экологических экспертиз.

«Общественная экологическая экспертиза — один из самых востребованных способов получить достоверную информацию о состоянии окружающей среды, планируемом негативном воздействии на нее. Получать эту информацию — право, закрепленное в российской Конституции», — подчеркнули в организации.

«Гринпис» также отметил, что документы об экспертизах, согласно новому законопроекту, нельзя будет передавать. При этом «часто именно власти субъектов РФ инициируют деятельность, которая может оказать негативное воздействие на окружающую среду», — пояснили правозащитники.

«То есть ни один гражданин или общественная организация просто не будут иметь к ним доступ. Это значит, что получить информацию о планируемой хозяйственной деятельности, например, на особо охраняемых природных территориях, будет очень сложно», — считают они.

По их мнению, внесенный законопроект «уничтожит сам принцип независимости эконогической экспертизы» и будет противоречить принципам охраны окружающей среды.