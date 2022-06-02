Производство легковых автомобилей в России снизилось на 85,4% по сравнению с прошлым годом

Производство легковых автомобилей в России по итогам апреля 2022 года снизилось на 85,4% по сравнению с показателями прошлого года. Об этом сообщил Росстат.

Согласно данным ведомства, в апреле выпустили на 51,3% меньше машин, чем в марте. Общее число произведенных авто составило 19,9 тыс. Всего за первые четыре месяца 2022 года выпустили 264 тыс. легковых автомобилей.

Кроме того, в апреле в России произвели 12,3 тыс. грузовиков и 598 автобусов с допустимой максимальной массой не более 5 тонн. Это на 30,4% и 65,2% меньше, чем годом ранее в этом же месяце.

Число автобусов с допустимой массой более 5 тонн снизилось не столь значительно — на 15,8% за год. По сравнению с мартом число тяжелых автобусов даже выросло — на 9%. Также положительную динамику показали велосипеды (+5% за месяц, +43,2% за год) и мотоциклы, а также мотоколяски.

«Санкции, введенные против России в связи со „спецоперацией“ на Украине, нанесли болезненный удар по автомобильной промышленности, которая, среди прочего, лишилась доступа к комплектующим. Значительная часть из них поставлялась из‑за рубежа», — объяснил происходящее RTVI.