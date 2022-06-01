Panic! At the Disco вернулись с клипом на новую песню и анонсом альбома

Американские рокеры Panic! At the Disco выпустили клип на новую песню «Viva Las Vengeance». Она войдет в одноименный альбом коллектива, релиз которого запланирован на 19 августа.

«„Viva Las Vengeance“ — это взгляд назад на то, кем я был 17 лет назад и кто я сейчас, с любовью, которой у меня не было раньше. Я не осознавал, что делаю альбом, и что‑то в магнитофоне заставляло меня быть честным», — заявил фронтмен Брендон Ури.