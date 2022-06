Panic! At the Disco вернулись с клипом на новую песню и анонсом альбома

Американские рокеры Panic! At the Disco выпустили клип на новую песню «Viva Las Vengeance». Она войдет в одноименный альбом коллектива, релиз которого запланирован на 19 августа.

«Viva Las Vengeance» станет первым альбомом Panic! At the Disco с 2018 года, когда свет увидел «Pray for the Wicked». Новую пластинку Ури записал на пленку в лос-анджелесской студии со своими давними друзьями и продюсерами Джейком Синклером и Майком Виолой. В некоторых треках появляется гитарист Бутч Уокер, который добавляет релизу звучание стадионного рока 1970-х.