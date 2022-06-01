Россия ограничила экспорт инертных газов до конца 2022 года. Под ограничения попали в том числе неон, аргон и гелий. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на постановление правительства.

СМИ отметило, что эти газы используются для производства полупроводников, из которых делают микросхемы для гаджетов и автомобилей. Россия поставляет до 30% неона в мире.

С начала пандемии коронавируса в мире уже наблюдался дефицит полупроводников. Это произошло из‑за приостановки поставок с двух заводов на Украине. Теперь экспорт российского газа будет допускаться только решением Минпромторга.

«Россия решила напомнить недружественным странам об их импортозависимости. Теперь российский Минпромторг определит, кто будет иметь доступ к неону, криптону, ксенону — ключевым и критически важным газам для производства полупроводников, более 30% которых на мировом рынке приходится на нашу страну», — сказал источник в финансово-экономическом блоке правительства.