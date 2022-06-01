In4security обнаружила в открытом доступе базу с данными клиентов GeekBrains

Компания в сфере кибербезопасности In4security (принадлежит холдингу Softline) обнаружила в открытом доступе базу с данными клиентов образовательного сервиса GeekBrains. На это обратило внимание издание vc.ru.

Согласно сообщению In4security, в файле с утекшей информацией содержатся 100 тыс. строк, включая имена, телефоны и адреса электронной почты пользователей платформы.

«В размещенном фрагменте базы присутствует большое количество тестовых записей, связанных с сервисом GeekBrains, что может подтверждать реальность выложенных данных», — рассказали в In4security.

В GeekBrains подтвердили утечку. Образовательный сервис уточнил, что она не затрагивает банковские реквизиты и данные банковских карт юзеров.

В компании «делают все возможное», чтобы предотвратить распространение утекших данных. Сейчас GeekBrains проводит внутреннее расследование.