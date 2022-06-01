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Оспой обезьян в мире заболели более 550 человек. Заразившихся зафиксировали в 30 странах

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:21

В мире оспой обезьян заболели уже более 550 человек. Случаи заражения выявили в 30 странах. Об этом сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адан Гебрейесус.

По его словам, «неожиданное появление оспы обезьян во многих странах позволяет предположить, что некоторое время распространение могло оставаться незамеченным». При этом исследования по этому вопросу продолжаются, отметил Гебрейесус.

Гендиректор ВОЗ добавил, что «большинство случаев было зарегистрировано среди мужчин, у которых были половые контакты с мужчинами». О эпидемическом распространении заболевания пока речи не идет.

«Мы все должны упорно работать, чтобы бороться со стигматизацией, которая не только неправильна, но и может помешать инфицированным людям обращаться за медицинской помощью, что затруднит прекращение передачи вируса», — подчеркнул Гебрейесус.

Он напомнил, что заразиться оспой обезьян может любой человек, если он имеет тесный физический контакт с инфицированным. В ВОЗ ожидают, что число выявленных случаев в ближайшее время увеличится.

Ранее в ВОЗ заявляли, что не уверены, что распространение оспы обезьян среди людей удастся полностью сдержать. Вероятность дальнейшего распространения инфекции в Европе и других странах летом оценили как высокую.

Оспа обезьян представляет собой редкое вирусное заболевание, которое в основном передается человеку от диких животных. Среди симптомов заболевания — лихорадка, головная и мышечная боли, увеличение лимфатических узлов, озноб, усталость и боль в спине. Как правило, вспышки оспы обезьян происходят на территории Африки. Однако недавно заболевших стали обнаруживать в Европе, Австралии и Америке. В Нигерии уже зафиксировали первую смерть от оспы обезьян.

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