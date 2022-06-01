РБК: Владимир Путин уволил пять генералов МВД

Владимир Путин отправил в отставку пять генералов и одного полковника полиции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на выписку из указа, подписанного 30 мая. Подлинность документа подтвердил источник, близкий к МВД.

С должностей сняты пять генерал-майоров: начальник Управления МВД по Владимирской области Василий Кукушкин, замначальника Главного управления МВД по Алтайскому краю Александр Лаас, глава управления ведомства по Ярославской области Андрей Липилин, Александр Удовенко, возглавлявший оперативное управление МВД, и Юрий Инстранкин, руководивший Департаментом министерства по материально-техническому и медицинскому обеспечению.

Также был уволен заместитель начальника Экспертно-криминалистического центра МВД, полковник полиции Эмиль Мусин.

На должность начальника управления МВД по Ярославской области Путин назначил полковника полиции Алексея Школкина, который до этого руководил УМВД по Одинцовскому району Подмосковья.

Собеседник РБК связал отставку высокопоставленных полицейских с обычной кадровой ротацией в министерстве. Так же ее объяснил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.