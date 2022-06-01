ГИБДД будет получать данные о здоровье водителей

В кабмине одобрили законопроект об обмене информацией между медицинскими учреждениями и ГИБДД. Об этом сообщает «Интерфакс».

Член комиссии и председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев рассказал, что на сегодняшний день непрофессиональные водители должны проходить медкомиссию раз в десять лет — по истечению срока действия прав.

По его словам, если в этот период у человека появляются противопоказания к управлению транспортным средствам, информация об этом в ГИБДД не поступает.

«Теперь такая информация будет в автоматическом режиме поступать в ГИБДД из медучреждений, что ускорит принятие решений об аннулировании водительских прав у граждан, имеющих противопоказания по здоровью. В том числе у больных наркоманией и алкоголизмом», — отметил Груздев.

Председатель Ассоциации юристов подчеркнул, что за последние пять лет было аннулирована более 105,4 тыс. водительских удостоверений на основании таких болезней, как алкоголизм и наркомания. Однако правоохранительным органам приходилось самостоятельно выявлять таких граждан.