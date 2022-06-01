Правительство одобрило проект соглашения о признании дипломов с ДНР

Правительство одобрило проект о взаимном признании дипломов между Россией и Донецкой народной республикой (ДНР). Об этом сообщает ТАСС.

В рамках сотрудничества в сфере образования и науки планируется подписать соглашение о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней.

«Проект такого соглашения уже согласован с российским МИД и предварительно проработан с донецкой стороной. Распоряжением председателя правительства Михаила Мишустина Минобрнауки поручается подписать этот документ от имени правительства России», — сказано в заявлении правительства.

В кабмине подчеркнули, что в настоящее время Минобрнауки разрабатывает аналогичное соглашение с Луганской народной республикой.