перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Пресс-материалы
«ГЭС-2» запускает новую концертную программу «Обретенное время» 14:30
Правительство одобрило проект соглашения о признании дипломов с ДНР 14:02
«Спартак» отпразднует 100-летие клуба на огромном лайнере на Москве-реке 13:59
В Москве покажут студенческие работы Михалкова, Тарковского и Буслова 12:59
Сервис графического дизайна Canva ограничил доступ для россиян 12:49
Приложение Gett перестало быть доступно для россиян 12:49
В России выявили 4151 новый случай коронавируса 11:58
Пресс-материалы
В Okko вышла коллекция аниме-фильмов Хаяо Миядзаки 11:40
«Холодное сердце» и «Три кота»: на «Яндекс Музыке» вдвое выросла популярность детского аудиоконтента 10:50
Кипр отменил антиковидные ограничения для туристов 10:49
Вышел новый тизер хоррора «1899» от создателей «Тьмы» 9:55
В российских кинотеатрах начнут показывать сериалы 9:19
Турция отменила ПЦР-тесты для туристов 8:16
Alexandre Debiève/Unsplash
РБК: аэропорты попросили открыть магазины duty free для пассажиров внутренних рейсов 2:03
В Новом Орлеане произошла стрельба в университете. Одна женщина погибла 1:12
В сети появился трейлер драмы «Мурина», спродюсированной Мартином Скорсезе 0:29
Владимир Путин выдвинул доцента СПбГУ Андрея Бушева на должность судьи Конституционного суда Вчера в 23:14
Вышел первый тизер сериала «Американский жиголо» — продолжения фильма Пола Шрейдера 1980 года Вчера в 22:53
Минобрнауки порекомендовало вузам не участвовать в программе Erasmus+ Вчера в 22:09
«Оби-Ван Кеноби» стал самым успешным проектом Disney+ Вчера в 22:07

В России выявили 4151 новый случай коронавируса

Виктория Шанина
Сегодня в 11:58

За последние сутки в России выявили 4151 новый случай коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 625 больше, чем вчера.

Больше всего заражений зафиксировано в Москве — 367. За ним по этому показателю следуют Петербург, Подмосковье, Воронежская и Волгоградская области, Татарстан, Краснодарский край, Свердловская, Челябинская и Ростовская области.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 18 335 514. За сутки умерли 83 человека, за весь период — 379 200. Выздоровели 5628 человек, за все время — 17 744 984. Число госпитализаций за сутки составило 2281.

В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 532,9 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (85,9 млн), на втором — Индия (43,1 млн). За ними идут Бразилия (31 млн), Франция (29,5 млн), Германия (26,3 млн) и Великобритания (22,3 млн).

События недели на afisha.ru
приключение
Мой папа — вождь
Дмитрий Нагиев изображает из себя аборигена с копьем
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
мультфильм
Три кота и море приключений
Самая известная котосемья на выезде
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
биография
Аманат
Историческая драма о любви на фоне кавказской войны XIX века
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить