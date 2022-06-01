За последние сутки в России выявили 4151 новый случай коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 625 больше, чем вчера.
Больше всего заражений зафиксировано в Москве — 367. За ним по этому показателю следуют Петербург, Подмосковье, Воронежская и Волгоградская области, Татарстан, Краснодарский край, Свердловская, Челябинская и Ростовская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 18 335 514. За сутки умерли 83 человека, за весь период — 379 200. Выздоровели 5628 человек, за все время — 17 744 984. Число госпитализаций за сутки составило 2281.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 532,9 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (85,9 млн), на втором — Индия (43,1 млн). За ними идут Бразилия (31 млн), Франция (29,5 млн), Германия (26,3 млн) и Великобритания (22,3 млн).