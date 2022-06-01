За последние сутки в России выявили 4151 новый случай коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 625 больше, чем вчера.

Больше всего заражений зафиксировано в Москве — 367. За ним по этому показателю следуют Петербург, Подмосковье, Воронежская и Волгоградская области, Татарстан, Краснодарский край, Свердловская, Челябинская и Ростовская области.