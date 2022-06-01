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«Холодное сердце» и «Три кота»: на «Яндекс Музыке» вдвое выросла популярность детского аудиоконтента

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:50

Недельная аудитория «Плюса» слушающих детское выросла почти в 2,5 раза. Об этом «Афише Daily» рассказали в «Яндекс Музыке» ко Дню защиты детей.

В сервисе отметили, что время слушания детского контента превысило два часа (136 минут) на пользователя в неделю.

Самыми главными фаворитами юных слушателей и их родителей стали подкасты детского радио «ХРУМ или Сказочный детектив» и «Веснушка и Кипятоша», а также аудиоприключения «Трех котов».

В топ-20 также вошли аудиоистории по мотивам мультфильмов, которые озвучили знаменитые актеры дубляжа: «Холодное сердце», «Байки Синего трактора», сказки и страшилки от «Маши и Медведя», «Щенячий патруль».

В «Яндексе» также рассказали, что специально к празднику детский раздел «Музыки» эксклюзивно пополнился новым подкастом «Правила безопасности Робокара Поли» по мотивам популярного южнокорейского мультсериала.

В разделе также появились сказки по мотивам произведений студии Союзмультфильм («Оранжевая корова», «Зебра в клеточку», «Енотки», «Тайны Медовой долины»), новый подкаст «Зубочистки на каникулах» со Смешариками и Александром Пушным и развивающие курсы, и подкасты «Гусьгусь» от проекта Arzamas.

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