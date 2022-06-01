Вышел новый тизер хоррора «1899» от создателей «Тьмы»

Netflix показал новый трейлер хоррора «1899» от создателей сериала «Тьма» — режиссера Барана бо Одара и сценаристки Янтье Фрисе. Премьера шоу состоится в этом году, точная дата неизвестна.
Действие сериала происходит в 1899 году. По сюжету группа европейских мигрантов покидает Лондон на пароходе в надежде начать новую жизнь в Нью-Йорке. В открытом море они находят дрейфующий лайнер, который считался пропавшим без вести. Пока герои пытаются спасти возможных выживших, их жизнь превращается в настоящий кошмар.
В восьмисерийном шоу снялись Эмили Бичем («Малыш Джо»), Анайрин Барнард («Довод», «Щегол»), Мигель Бернардо («Элита»), Мацей Мусял («Ведьмак»), Клара Росагер («Дьяволы»), Матильда Олливье («День курка»), Андреас Пичман («Тьма»), Йонас Блоке («Мунч»), Розали Крэйг («Ход королевы») и другие.