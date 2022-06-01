Вышел новый тизер хоррора «1899» от создателей «Тьмы»

Netflix показал новый трейлер хоррора «1899» от создателей сериала «Тьма» — режиссера Барана бо Одара и сценаристки Янтье Фрисе. Премьера шоу состоится в этом году, точная дата неизвестна.

Действие сериала происходит в 1899 году. По сюжету группа европейских мигрантов покидает Лондон на пароходе в надежде начать новую жизнь в Нью-Йорке. В открытом море они находят дрейфующий лайнер, который считался пропавшим без вести. Пока герои пытаются спасти возможных выживших, их жизнь превращается в настоящий кошмар.