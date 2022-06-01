«РБК»: аэропорты попросили открыть магазины duty free для пассажиров внутренних рейсов

Российские аэропорты попросили власти разрешить им открыть магазины duty free для пассажиров внутренних рейсов. Об этом сообщил «РБК» со ссылкой на совладельца и председателя совета директоров Внуково Виталия Ванцева.

Про его словам, аэропорты просят ввести режим беспошлинной торговли для пассажиров, летающих по России, вплоть до конца 2023 года. Таким образом аэропорты надеются повысить выручку.

В последнее время доходы аэропортов от duty free уменьшились из‑за сокращения числа международных перелетов. Просьбу аэропортов сейчас рассматривают в аппарате первого вице-премьеры Андрея Белоусова.

Источник, близкий к правительству, рассказал изданию, что в целом идея, предложенная представителями «Деловой Россит», не вызвала возражения. Сейчас инициатива прорабатывается по линии Федеральной таможенной службы, добавил он.

Ванцев подчеркнул, что магазины беспошлинной торговли работают во многих странах как в зонах международных рейсов, так и в зонах внутренних перелетов. Доходы от продаж в этих точках покрывают, как правило, затраты аэропортов.

«Пассажиры уже заплатили за билеты, принеся налоги бюджету. Чем больше они потратят в аэропорту, тем лучше в конечном счете будет для государства», — считает Ванцев.