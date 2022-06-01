В Новом Орлеане произошла стрельба в университете. Одна женщина погибла

В Новом Орлеане на выпускном в католическом университете Хавьер произошла стрельба. В результате пострадали несколько человек, одна женщина погибла. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам очевидцев, инцидент случился в ходе торжественной церемонии. Во время нее произошла драка, после которой «раздалось от пяти до 12 выстрелов».

Пострадавших доставили в местные больницы. Одна из жертв стрельбы скончалась от полученных ран, еще двое людей остаются в клиниках, им оказывают помощь.

Погибшая женщина была пожилого возраста, отмечает полиция. Ее смерть будет расследоваться как убийство. Подозреваемый в стрельбе был задержан на месте преступления, его отправили на допрос.