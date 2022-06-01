В сети появился трейлер драмы «Мурина», спродюсированной Мартином Скорсезе

В сети появился трейлер фильма «Мурина», снятого хорватской кинематографисткой Антонетой Кусиянович. Она получила за свой режиссерский дебют «Золотую камеру» Каннского кинофестиваля.

Картины рассказывает о 17-летней девушке Юлии, живущей на побережье вместе с властным отцом Анте и матерью Нелой. Однажды семья встречает богатого и загадочного мужчину Хавьера, который планирует купить их земли. Он становится любовником Нелы, а затем начинает флиртовать и с Джулией.