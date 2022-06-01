перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В сети появился трейлер драмы «Мурина», спродюсированной Мартином Скорсезе 0:29
Владимир Путин выдвинул доцента СПбГУ Андрея Бушева на должность судьи Конституционного суда Вчера в 23:14
Вышел первый тизер сериала «Американский жиголо» — продолжения фильма Пола Шрейдера 1980 года Вчера в 22:53
Минобрнауки порекомендовало вузам не участвовать в программе Erasmus+ Вчера в 22:09
«Оби-Ван Кеноби» стал самым успешным проектом Disney+ Вчера в 22:07
ВОЗ не уверена, что распространение оспы обезьян удастся полностью сдержать Вчера в 21:32
Минюст признал Фонд имени Генриха Белля нежелательной организацией Вчера в 21:02
Музей PERMM покажет работы Кабакова и «Медицинской герменевтики» в честь 13-летия Вчера в 21:00
На Навального завели новое дело, Jacquemus ушел из России и другие новости дня
Вчера в 20:43 дайджест
ЮНЕСКО: с начала «военной операции» на территории Украины пострадали 139 культурных объектов Вчера в 20:42
Netflix тестирует дополнительную плату за использование одного аккаунта несколькими людьми Вчера в 20:18
Cat Power выпустила кавер на «You Got the Silver» The Rolling Stones Вчера в 20:12
РКН потребовал удалить приложение Tor Browser из Google Play Вчера в 19:30
Из соцсетей Рейчел Зеглер
Рейчел Зеглер сыграет главную роль в приквеле «Голодных игр» Вчера в 19:12
Экс-участник Arcade Fire Уилл Батлер выпустил первые сольные песни после ухода из группы Вчера в 19:10
Италия отменяет все коронавирусные ограничения на въезд для туристов Вчера в 18:28
Алексею Навальному предъявили новое обвинение в создании экстремистского сообщества Вчера в 18:13
Конкурс «Новая волна» перенесли на 2023 год Вчера в 18:04
sustv/YouTube
Канье Уэст записал трек с рэпером Vory. Музыканты уже работали вместе в рамках «Donda» Вчера в 17:48
«Роскомсвобода» и «Явь» запустили плагин с заглушкой для сайтов государственных СМИ Вчера в 17:43

В сети появился трейлер драмы «Мурина», спродюсированной Мартином Скорсезе

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:29

В сети появился трейлер фильма «Мурина», снятого хорватской кинематографисткой Антонетой Кусиянович. Она получила за свой режиссерский дебют «Золотую камеру» Каннского кинофестиваля.

Картины рассказывает о 17-летней девушке Юлии, живущей на побережье вместе с властным отцом Анте и матерью Нелой. Однажды семья встречает богатого и загадочного мужчину Хавьера, который планирует купить их земли. Он становится любовником Нелы, а затем начинает флиртовать и с Джулией.

Оператором-поставщиком ленты выступила Элен Лувар («Пина: Танец страсти в 3D», «Последний день», «Моя мать»). Среди продюсеров кинопроекта числится Мартин Скорсезе. Сценарий разработала Кусиянович вместе с Франком Грациано.

Главные роли в драме, основанной на короткометражной работе Кусиянович «В синеве» («Into the Blue»), исполнили Грасийя Филипович, Клифф Кертис, Даница Черчич и Леон Лючев. Премьера фильма в кинотеатрах намечена на 8 июля.

События недели на afisha.ru
приключение
Мой папа — вождь
Дмитрий Нагиев изображает из себя аборигена с копьем
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
биография
Аманат
Историческая драма о любви на фоне кавказской войны XIX века
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
приключение
Артек. Большое путешествие
Зумеры отправляются в Советский Союз, чтобы спасти родителей в будущем
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Мартин Скорсезе
Клифф Кертис
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить