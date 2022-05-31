Владимир Путин выдвинул доцента СПбГУ Андрея Бушева на должность судьи Конституционного суда

Президент России выдвинул кандидатуру доцента СПбГУ Андрея Бушева на должность судьи Конституционного суда. Об этом сообщил телеграм-канал председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Он рассказал, что Путин представил кандидатуру Совету Федерации. Комитет Совфеда по конституционному законодательству проведет предварительное обсуждение кандидатуры 7 июня.

В марте свой пост в Конституционном суде освободил Владимир Ярославцев. Он покинул должность в связи с достижением предельного возраста — 70 лет.

Андрей Бушев — доцент кафедры коммерческого права и исполняющий обязанности завкафедрой гражданского права на юрфаке СПбГУ. В сентябре 2021 года его представили в качестве кандидата на должность судьи ЕСПЧ от России.