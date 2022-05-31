В сети появился первый тизер сериала «Американский жиголо». Премьера шоу состоится в 2023 году на Showtime.
Сериал является продолжением одноименного культового фильма Пола Шрейдера 1980 года с Ричардом Гиром в главной роли.
Сюжет рассказывает о Джулиане Кейе, который спустя 15 лет после ареста за убийство пытается найти себя в современной секс-индустрии Лос-Анджелеса. Он также ищет правду о подставе, которая отправила его в тюрьму, и надеется воссоединиться со своей возлюбленной по имени Мишель.
Роль Кейя исполнил Джон Бернтал («Ходячие мертвецы»), а Мишель — Гретхен Мол («Охотник с Уолл-стрит). В сериале также снялись Лиззи Броше («Штамм»), Гэбриел ЛаБелль («Хищник»), Лиланд Орсер («Заложница») и другие.
Шоураннером проекта выступил Дэвид Холландер («Рэй Донован»). Сценарий написал Нил Лабут («Билли и Билли»).