Минюст признал Фонд имени Генриха Белля нежелательной организацией

Министерство юстиции РФ признало Фонд имени Генриха Белля нежелательной организацией. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

Фонд внесли в соответствующий реестр из‑за того, что его деятельность якобы представляет угрозу конституционному строю и безопасности страны.

«Организация включена в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 Федерального закона „О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации“», — отметили в Минюсте.

Фонд имени Генриха Белля — немецкая неправительственная организация, связанная с партией «Союз 90/Зеленые». Он поддерживает проекты в сфере развития гражданского общества, политического образования, социально-политической активности, прав человека, международного диалога и экологии.